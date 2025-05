Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 38,75 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 38,75 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Daimler Truck-Aktie bei 39,04 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,73 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 410.243 Daimler Truck-Aktien.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,33 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,61 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,59 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,83 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Daimler Truck 1,90 EUR aus. Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 45,22 EUR.

Daimler Truck gewährte am 13.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 12,45 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 6,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 01.08.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 4,06 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: Diese Dividende erhalten Daimler Truck-Aktionäre

Daimler Truck-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Neutral an Daimler Truck-Aktie

JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Daimler Truck-Aktie mit Overweight