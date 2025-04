Daimler Truck Aktie News: Anleger schicken Daimler Truck am Mittwochnachmittag ins Minus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 34,79 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,9 Prozent auf 34,79 EUR. Die Daimler Truck-Aktie sank bis auf 34,66 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,35 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 753.446 Daimler Truck-Aktien.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 45,33 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,94 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,00 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Daimler Truck veröffentlichte am 14.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,95 EUR gegenüber 1,48 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 14,35 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 14,95 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q1 2025 wird am 14.05.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 20.05.2026 werfen.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,33 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Aktie: Die Geschichte des Traditionsunternehmens Daimler Truck

Hino Motors und Mitsubishi Fuso planen offenbar Zusammenschluss - Hino Motors-Aktie steigt

Daimler Truck-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. verleiht Daimler Truck-Aktie Neutral in jüngster Analyse