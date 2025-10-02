Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A fällt am Nachmittag

Blick auf Datadog A-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Datadog A. Die Datadog A-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 152,53 USD ab.

Die Datadog A-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,1 Prozent auf 152,53 USD nach. In der Spitze fiel die Datadog A-Aktie bis auf 152,39 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 153,43 USD. Bisher wurden via NASDAQ 151.296 Datadog A-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 170,07 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.12.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 11,50 Prozent könnte die Datadog A-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 81,70 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,44 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Datadog A 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 07.08.2025 äußerte sich Datadog A zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Datadog A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Datadog A 826,76 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 645,28 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Datadog A am 30.10.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Datadog A-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,83 USD fest.

Redaktion finanzen.net

