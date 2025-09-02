DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,80 -0,2%Dow45.058 -0,5%Nas21.402 +0,6%Bitcoin96.015 +0,5%Euro1,1658 +0,1%Öl67,48 -2,3%Gold3.564 +0,9%
Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Mittwochabend schwächer

03.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Datadog A gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Datadog A-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 131,59 USD abwärts.

Die Datadog A-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 131,59 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Datadog A-Aktie bis auf 131,12 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 134,30 USD. Bisher wurden via NASDAQ 494.404 Datadog A-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 07.12.2024 auf bis zu 170,07 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Datadog A-Aktie ist somit 29,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (81,70 USD). Abschläge von 37,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Datadog A am 07.08.2025. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte Datadog A ebenfalls ein EPS von 0,12 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 826,76 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 645,28 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Datadog A-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Datadog A-Gewinn in Höhe von 2,15 USD je Aktie aus.

