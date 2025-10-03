Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Nachmittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Datadog A. Die Datadog A-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 154,53 USD.

Das Papier von Datadog A legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,9 Prozent auf 154,53 USD. In der Spitze gewann die Datadog A-Aktie bis auf 155,23 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 152,14 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 197.280 Datadog A-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.12.2024 bei 170,07 USD. Der aktuelle Kurs der Datadog A-Aktie ist somit 10,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 81,70 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 47,13 Prozent würde die Datadog A-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Datadog A-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Datadog A ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,12 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz wurden 826,76 Mio. USD gegenüber 645,28 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Datadog A dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,83 USD je Datadog A-Aktie.

Redaktion finanzen.net

