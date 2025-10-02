Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A gibt am Abend nach

Datadog A im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Datadog A. Die Aktionäre schickten das Papier von Datadog A nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 151,62 USD.

Um 20:07 Uhr rutschte die Datadog A-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 151,62 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Datadog A-Aktie bisher bei 150,54 USD. Bei 153,43 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 710.484 Datadog A-Aktien den Besitzer.

Am 07.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 170,07 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Datadog A-Aktie 12,17 Prozent zulegen. Bei 81,70 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,12 Prozent.

Datadog A-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 07.08.2025 hat Datadog A die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte Datadog A ebenfalls ein EPS von 0,12 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 826,76 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 28,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 645,28 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,83 USD je Datadog A-Aktie.

