Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Dienstagabend vermehrt von Datadog A

Die Aktie von Datadog A gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Datadog A befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,5 Prozent auf 153,38 USD ab.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,5 Prozent auf 153,38 USD. Das Tagestief markierte die Datadog A-Aktie bei 152,66 USD. Bei 156,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Datadog A-Aktien beläuft sich auf 513.375 Stück.

Am 07.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 170,07 USD. Der aktuelle Kurs der Datadog A-Aktie ist somit 10,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,70 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Datadog A-Aktie damit 87,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Datadog A-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 826,76 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 645,28 Mio. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Datadog A Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Datadog A-Aktie in Höhe von 1,83 USD im Jahr 2025 aus.

