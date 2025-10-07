Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Notierung im Blick

Die Aktie von Datadog A gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Datadog A befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,9 Prozent auf 154,35 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,9 Prozent auf 154,35 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Datadog A-Aktie bis auf 154,29 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 156,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 130.139 Datadog A-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (170,07 USD) erklomm das Papier am 07.12.2024. 10,18 Prozent Plus fehlen der Datadog A-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 81,70 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 47,07 Prozent würde die Datadog A-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Datadog A 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,12 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 645,28 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 826,76 Mio. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Experten taxieren den Datadog A-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,83 USD je Aktie.

