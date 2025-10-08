Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Abend stark gefragt

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Datadog A. Zuletzt stieg die Datadog A-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 5,5 Prozent auf 163,08 USD.

Um 20:07 Uhr wies die Datadog A-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 5,5 Prozent auf 163,08 USD nach oben. Der Kurs der Datadog A-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 165,12 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 157,24 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.318.986 Datadog A-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.12.2024 bei 170,07 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (81,70 USD). Mit Abgaben von 49,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Datadog A-Aktie.

Am 07.08.2025 hat Datadog A in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte Datadog A ebenfalls ein EPS von 0,12 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 645,28 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 826,76 Mio. USD ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Datadog A wird am 30.10.2025 gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Datadog A-Gewinn in Höhe von 1,83 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

