Blick auf Datadog A-Kurs

Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

08.10.25 16:10 Uhr
Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Datadog A gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Datadog A konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,2 Prozent auf 157,97 USD.

Werte in diesem Artikel
Datadog Inc Registered Shs -A-
132,50 EUR -2,26 EUR -1,68%
Das Papier von Datadog A konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,2 Prozent auf 157,97 USD. Die Datadog A-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 159,79 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 157,24 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Datadog A-Aktien beläuft sich auf 217.712 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 170,07 USD. Dieser Kurs wurde am 07.12.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 81,70 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Datadog A-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 07.08.2025 hat Datadog A die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte Datadog A ebenfalls ein EPS von 0,12 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 826,76 Mio. USD gegenüber 645,28 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Datadog A einen Gewinn von 1,83 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

