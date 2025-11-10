Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Abend gesucht

So bewegt sich Datadog A

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Datadog A. Das Papier von Datadog A legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,9 Prozent auf 200,62 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Datadog A nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 4,9 Prozent auf 200,62 USD. Der Kurs der Datadog A-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 201,38 USD zu. Bei 192,60 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.016.053 Datadog A-Aktien.

Bei 201,38 USD erreichte der Titel am 10.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Datadog A-Aktie somit 0,38 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,70 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Datadog A-Aktie liegt somit 145,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 06.11.2025 legte Datadog A die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte Datadog A ebenfalls ein EPS von 0,14 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 885,65 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Datadog A einen Umsatz von 690,02 Mio. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Datadog A am 12.02.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Datadog A ein EPS in Höhe von 2,01 USD in den Büchern stehen haben wird.

