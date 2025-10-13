DAX24.339 +0,4%Est505.553 +0,4%MSCI World4.277 +0,9%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Nas22.593 +1,8%Bitcoin99.001 -0,3%Euro1,1563 -0,5%Öl63,64 +2,5%Gold4.096 +1,9%
Aktie im Blick

Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A steigt am Montagnachmittag

13.10.25 16:08 Uhr
Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A steigt am Montagnachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Datadog A. Zuletzt ging es für das Datadog A-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 161,33 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Datadog Inc Registered Shs -A-
141,10 EUR -0,44 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Datadog A nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,6 Prozent auf 161,33 USD. In der Spitze gewann die Datadog A-Aktie bis auf 163,10 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 163,10 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 82.129 Datadog A-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 170,07 USD erreichte der Titel am 07.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,42 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 81,70 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Datadog A-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Datadog A-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Datadog A am 07.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte Datadog A ebenfalls ein EPS von 0,12 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 826,76 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Datadog A einen Umsatz von 645,28 Mio. USD eingefahren.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,15 USD je Datadog A-Aktie.

Redaktion finanzen.net

