Datadog A im Fokus

Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

18.09.25 16:11 Uhr
Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Datadog A. Die Aktionäre schickten das Papier von Datadog A nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 135,61 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Datadog A-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 135,61 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Datadog A-Aktie bisher bei 136,21 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 135,23 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 98.474 Datadog A-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 170,07 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.12.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Datadog A-Aktie derzeit noch 25,41 Prozent Luft nach oben. Bei 81,70 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 39,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Datadog A-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Datadog A am 07.08.2025. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,12 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,12 Prozent auf 826,76 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 645,28 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Datadog A veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,83 USD je Aktie in den Datadog A-Büchern.

Redaktion finanzen.net

