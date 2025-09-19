Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Nachmittag mit Einbußen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Datadog A. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 136,45 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Datadog A nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,7 Prozent auf 136,45 USD. Die Datadog A-Aktie sank bis auf 135,84 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 137,38 USD. Bisher wurden heute 77.802 Datadog A-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (170,07 USD) erklomm das Papier am 07.12.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Datadog A-Aktie mit einem Kursplus von 24,64 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,70 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 40,12 Prozent würde die Datadog A-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 07.08.2025 äußerte sich Datadog A zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,12 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 826,76 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 645,28 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Datadog A im Jahr 2025 1,83 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

