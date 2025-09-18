Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Datadog A am Freitagabend ins Plus

Datadog A im Blick

Die Aktie von Datadog A gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Datadog A legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 137,29 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 137,29 USD zu. Kurzfristig markierte die Datadog A-Aktie bei 138,13 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 136,61 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 846.058 Datadog A-Aktien.

Am 07.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 170,07 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 23,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 81,70 USD. Mit einem Kursverlust von 40,49 Prozent würde die Datadog A-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Datadog A-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 07.08.2025 lud Datadog A zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,12 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,12 Prozent auf 826,76 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 645,28 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Datadog A im Jahr 2025 1,83 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Datadog A-Aktie

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 notiert im Minus

Optimismus in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen

Optimismus in New York: NASDAQ 100 legt zu