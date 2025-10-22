DAX24.146 -0,8%Est505.636 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,62 -5,7%Nas22.740 -0,9%Bitcoin92.934 -0,7%Euro1,1615 +0,1%Öl62,48 +1,3%Gold4.034 -2,2%
Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Datadog A. Das Papier von Datadog A befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,3 Prozent auf 155,85 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Datadog Inc Registered Shs -A-
135,02 EUR 1,10 EUR 0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 155,85 USD. In der Spitze fiel die Datadog A-Aktie bis auf 154,97 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 157,55 USD. Bisher wurden via NASDAQ 55.951 Datadog A-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 170,07 USD markierte der Titel am 07.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Datadog A-Aktie 9,13 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 81,70 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Kursverlust von 47,58 Prozent würde die Datadog A-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Datadog A-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Datadog A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD in den Büchern gestanden. Datadog A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 826,76 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 645,28 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Datadog A-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Datadog A-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,83 USD fest.

