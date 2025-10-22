Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A verzeichnet am Mittwochabend Verluste

So bewegt sich Datadog A

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Datadog A. Der Datadog A-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 153,35 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die Datadog A-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 153,35 USD ab. Die Datadog A-Aktie gab in der Spitze bis auf 152,63 USD nach. Bei 157,55 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Datadog A-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 336.416 Stück gehandelt.

Am 07.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 170,07 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Datadog A-Aktie ist somit 10,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,70 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 46,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Datadog A-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Datadog A am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde mit 0,01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,12 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig wurden 826,76 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Datadog A 645,28 Mio. USD umgesetzt.

Datadog A dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Datadog A rechnen Experten am 05.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Datadog A-Aktie in Höhe von 1,83 USD im Jahr 2025 aus.

