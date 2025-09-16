DAX23.631 +0,4%ESt505.480 +0,7%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.548 +0,4%Nas22.733 -0,3%Bitcoin95.899 +0,4%Euro1,1796 ±-0,0%Öl67,88 +2,0%Gold3.778 +0,8%
Aktienentwicklung

Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Nachmittag mit Verlusten

23.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Datadog A gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 137,57 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Datadog Inc Registered Shs -A-
116,86 EUR -1,08 EUR -0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Datadog A-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 137,57 USD. Die Datadog A-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 137,29 USD ab. Bei 138,78 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 86.082 Datadog A-Aktien.

Am 07.12.2024 markierte das Papier bei 170,07 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,70 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 40,61 Prozent würde die Datadog A-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Datadog A am 07.08.2025 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im abgelaufenen Quartal hat Datadog A 826,76 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 645,28 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Datadog A-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,83 USD je Aktie in den Datadog A-Büchern.

Redaktion finanzen.net

