Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Dienstagabend tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Datadog A. Die Datadog A-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 137,63 USD.

Das Papier von Datadog A befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,5 Prozent auf 137,63 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Datadog A-Aktie ging bis auf 136,71 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 138,78 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 385.428 Datadog A-Aktien umgesetzt.

Am 07.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 170,07 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,57 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 81,70 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Datadog A-Aktie 68,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Datadog A-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Datadog A am 07.08.2025. Mit einem EPS von 0,01 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Datadog A mit 0,12 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 826,76 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 645,28 Mio. USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Datadog A wird am 30.10.2025 gerechnet.

In der Datadog A-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,83 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

