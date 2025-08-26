Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Mittwochnachmittag gefragt

Kurs der Datadog A

Die Aktie von Datadog A gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Datadog A-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 129,96 USD.

Die Datadog A-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,9 Prozent auf 129,96 USD. Die Datadog A-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 130,49 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 128,07 USD. Bisher wurden via NASDAQ 237.299 Datadog A-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.12.2024 bei 170,07 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,86 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,70 USD am 08.04.2025. Mit Abgaben von 37,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Datadog A-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 07.08.2025 legte Datadog A die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,12 Prozent auf 826,76 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 645,28 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Datadog A am 30.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,83 USD je Datadog A-Aktie.

Redaktion finanzen.net

