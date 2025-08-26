Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Abend höher

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Datadog A zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Datadog A-Papiere zuletzt 3,6 Prozent.

Um 20:07 Uhr ging es für das Datadog A-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,6 Prozent auf 130,83 USD. Der Kurs der Datadog A-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 130,91 USD zu. Mit einem Wert von 128,07 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 833.940 Datadog A-Aktien gehandelt.

Am 07.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 170,07 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Datadog A-Aktie mit einem Kursplus von 29,99 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (81,70 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Datadog A-Aktie 37,55 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Datadog A-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 07.08.2025 hat Datadog A in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Datadog A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Datadog A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 826,76 Mio. USD im Vergleich zu 645,28 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Datadog A veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,83 USD je Aktie in den Datadog A-Büchern.

