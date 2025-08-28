Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

So entwickelt sich Datadog A

Die Aktie von Datadog A gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Datadog A-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 140,46 USD nach.

Das Papier von Datadog A gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 140,46 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Datadog A-Aktie bisher bei 139,83 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 139,96 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 201.763 Datadog A-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.12.2024 bei 170,07 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 81,70 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,83 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Datadog A-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 07.08.2025 hat Datadog A die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte Datadog A ebenfalls ein EPS von 0,12 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 826,76 Mio. USD gegenüber 645,28 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Datadog A-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,83 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Datadog A-Aktie

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 notiert im Minus

Optimismus in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen

Optimismus in New York: NASDAQ 100 legt zu