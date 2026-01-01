DAX24.706 -1,0%Est505.885 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,01 -4,9%Nas23.192 -1,4%Bitcoin76.946 -3,2%Euro1,1734 +0,7%Öl64,80 +1,0%Gold4.734 +1,4%
DAVOS/Bessent: Wollen Handelsabkommen mit EU wie geplant umsetzen

20.01.26 15:34 Uhr

Von Ed Frankl

DOW JONES--Die USA wollen das Handelsabkommen mit der EU nach den Worten von Finanzminister Scott Bessent wie geplant umsetzen. "Wir sind dabei, ein sehr gutes Handelsabkommen für beide Seiten abzuschließen, daher ist der Plan, das Abkommen voranzutreiben", sagte Bessent auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Einige EU-Parlamentarier hatten gedroht, die Vereinbarung wegen der Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zu Grönland und dessen Drohung mit Zöllen zu blockieren.

Bessent sagte, dass die EU keine Vergeltung für Trumps Zolldrohungen üben sollte. "Ich würde genau das sagen, was ich nach dem 'Liberation Day' im vergangenen April gesagt habe, als der Präsident Zölle gegen die ganze Welt verhängte. Ich rate jedem: Lehnen Sie sich zurück, atmen Sie tief durch und üben Sie keine Vergeltung", sagte er.

Trotz der Belastung, die Trumps Äußerungen für das Militärbündnis mit Europa bedeuten könnten, sagte Bessent, dass die Nato unter Trump sicher sei. "Ich denke, dass das Nato-Bündnis jetzt sehr sicher ist, und dank Präsident Trump war es nie sicherer."

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2026 09:34 ET (14:34 GMT)