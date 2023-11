DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Siemens Energy-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Lohnende Siemens Energy-Investition?

Investoren, die vor Jahren in Siemens Energy-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurde die Siemens Energy-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 25,02 EUR. Bei einem Siemens Energy-Investment von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 399,680 Siemens Energy-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Siemens Energy-Papiere wären am 21.11.2023 4.386,49 EUR wert, da der Schlussstand 10,98 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -56,14 Prozent.

Alle Siemens Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,44 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Siemens Energy-Papiers fand am 28.09.2020 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der Siemens Energy-Aktie bei 22,01 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net