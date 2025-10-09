DAX aktuell

Der DAX dürfte am Donnerstag kaum verändert in den Handel starten und bleibt damit in unmittelbarer Nähe seines im Juli markierten Rekordhochs.

Nachdem der DAX am Vortag im späten Verlauf Gewinne einfahren und dabei sogar über die 24.600-Punkte-Marke steigen konnte, ging er mit einem neuen Rekordschluss in den Feierabend. Am Donnerstag wird der Leitindex knapp unterhalb dieser Marke erwartet.



Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte wurde am gestrigen Mittwoch erzielt und lag bei 24.597,13 Punkten.

Unterstützung durch Fed-Protokoll & Co.

Laut Charttechnik-Experte Martin Utschneider vom Broker RoboMarkets könnte ein nachhaltiger Ausbruch über die bisherige Bestmarke weiteres Aufwärtspotenzial bis über 25.400 Punkte eröffnen. Unterstützung erhält der Markt derzeit durch die Aussicht auf Zinssenkungen in den USA, wie aus dem am Vortag veröffentlichen Fed-Protokoll hervorging, eine mögliche Lösung der politischen Krise in Frankreich sowie die anhaltende Stärke des US-Technologiesektors.

Bilanzsaison steht bevor

Vor dem Beginn der neuen Quartalsberichtssaison in den USA fehlt es an Impulsen. Statistisch gesehen könnte das Schlussquartal für den DAX aber erfreulich werden: "Im Schnitt gewann der deutsche Leitindex im vierten Quartal vier Prozent hinzu", schrieb Analyst Jochen Mörsch von HQ Trust kürzlich.

Bereits zum Start in den Oktober waren in der vergangenen Woche Hoffnungen auf eine beginnende Jahresendrally aufgekeimt. Die Hoffnung auf weitere US-Zinssenkungen sorge an den Börsen für neue Kursdynamik, kommentierte Finanzmarktexperte Andreas Lipkow. Gefragt seien derzeit vor allem Aktien mit einem Bezug zum Thema Künstliche Intelligenz (KI).

