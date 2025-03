DAX aktuell

Zum Ende der Woche sind am deutschen Aktienmarkt wieder rote Vorzeichen zu sehen.

Der DAX wies zum Handelsstart am Freitag einen Abschlag von 0,29 Prozent auf 22.501,34 Punkte aus.

Letzte Woche Donnerstag hatte das Börsenbarometer zwischenzeitlich ein neues Rekordhoch bei 23.475,88 Zählern erklommen und den Tag bei 23.419,48 Punkten - mit einem neuen Allzeithoch auf Schlusskursbasis - beendet.

DAX-Rally noch nicht abgehakt?

Zuletzt schlingerte der DAX um seine 21-Tage-Durchschnittslinie, nachdem er seit dem vergangenen Donnerstag deutlich von seinem jüngsten Rekordhoch abgerutscht war. Damit scheint hierzulande eine Fortsetzung seiner Rally noch nicht abgehakt, während die US-Indizes aktuell kein Bein auf den Boden bekommen. Dow und Co rutschen auf dem niedrigsten Niveau seit September von Tief zu Tief.

Strategen sehen dahinter eine Fortsetzung der Umschichtung von US-Aktien in europäische Werte. Die Euphorie seit dem Amtsantritt von Donald Trump ist verflogen, nun droht am Freitagabend noch immer die Frist gegen einen US-Government-Shutdown auszulaufen. Während die US-Schuldenkrise als eindämmbares Problem gilt, liegen die größten Überraschungspotenziale beim Trumpschen Handelskrieg.

Zölle, Fed und Co.: Diese "Risk Events" kommen nächste Woche auf die Aktienmärkte zu

Die Märkte seien weiter getrieben von den willkürlichen Wendungen bei den US-Strafzöllen und dem Rutsch der US-Techwerte. Dazu kommt nun bereits der Blick auf die kommende Sitzung der US-Notenbank am kommenden Mittwoch und der große Verfalltag an den internationalen Terminbörsen am nächsten Freitag. All das stufen Marktteilnehmer als "Risk Events" ein, in deren Vorfeld neue Anlagen riskant sind.

