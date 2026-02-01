DAX25.268 +0,9%Est506.127 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7400 +2,6%Nas22.905 +1,0%Bitcoin57.159 +0,5%Euro1,1758 -0,1%Öl71,19 -1,0%Gold5.049 +1,1%
DAX aktuell

Börse am Freitag: DAX im Plus - 25.000-Punkte-Marke hält - Niederlage für Trump in Zollstreit vor Oberstem Gericht

20.02.26 16:24 Uhr
BÖRSE AKTUELL: DAX fester - 25.000er-Marke bleibt wichtige Hürde - Trump kassiert in Streit um Zölle Niederlage

Vor dem Wochenende erholt sich der DAX etwas. Nach einem zunächst ruhigen Handel, kam es am Nachmittag zu etwas größeren Ausschlägen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.275,3 PKT 231,7 PKT 0,93%
Charts|News|Analysen

Nachdem es gestern für den DAX sichtlich abwärts ging, kommt es am Freitag zu einer Erholung. So startete das Börsenbarometer mit einem kleinen Plus von 0,11 Prozent bei 25.070,00 Punkten in den Handel und bewegte sich anschließend um die Nulllinie. Im Verlauf kann er seine Gewinne ausweiten, von seinem Tageshoch bei 25.331,06 Punkten kommt er jedoch wieder deutlich zurück.

Wer­bung

Rückkehr zum Rekordhoch?

Damit rückt der deutsche Leitindex seinem Rekordhoch von Mitte Januar wieder näher. Am Mittwoch war der DAX bereits zeitweise bis auf 25.315 Punkte geklettert, bevor er am Donnerstag wieder etwas korrigierte. Die Chartunterstützung an der Marke von 25.000 Punkten hatte aber letztlich gehalten.

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Sorgen vor US-amerikanischen Angriff auf den Iran

Es ist jedoch fraglich, wie weit sich die Anleger vor dem Wochenende aus der Deckung wagen - insbesondere angesichts eines möglichen US-Angriffs auf den Iran und der unklaren Folgen für die Weltwirtschaft. Der Ölpreis steigt entsprechend. Derweil gehen die Verhandlungen um Irans umstrittenes Atomprogramm weiter. US-Präsident Trump will in "maximal" 10 bis 15 Tagen einen Deal.

Wer­bung

Konjunkturdaten im Blick

Am Freitag stehen auch noch Konjunkturdaten auf der Agenda. Neben den deutschen Erzeugerpreisen am Morgen blickten Anleger auf die europäischen Einkaufsmanagerindizes am Vormittag. Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone hat sich im Februar überraschend deutlich aufgehellt. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex stieg um 0,6 Punkte auf 51,9 Punkten, wie S&P am Freitag in London nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg auf 51,5 Punkte erwartet.

Derweil hat die US-Wirtschaft im vierten Quartal 2025 stärker an Fahrt verloren als erwartet, was vor allem am Shutdown der Bundesregierung gelegen haben dürfte. Wie das Bureau of Ecenomic Analyses (Bea) im Rahmen einer ersten Veröffentlichung mitteilte, wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal und auf das Jahr hochgerechnet nur um 1,4 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten im Konsens mit einem Anstieg von 2,5 Prozent gerechnet. Im dritten Quartal war das US-BIP um 4,4 Prozent gewachsen.

Streit um Zölle: Niederlage für Trump vor Oberstem Gericht

US-Präsident Donald Trump hat im Streit um seine aggressive Zollpolitik eine Niederlage vor dem Supreme Court kassiert. Das Oberste Gericht der USA entschied, dass Trump seine Befugnisse überschritten hat, als er sich auf ein Notstandsgesetz berief, um umfangreiche Zölle gegen viele Handelspartner zu verhängen - darunter auch die Europäischen Union.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones / dpa-AFX

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

