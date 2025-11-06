DAX aktuell

Nach einer Aufholjagd des DAX zur Wochenmitte dürfte der deutsche Aktienindex am Donnerstag nochmals leicht zulegen.

Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen etwas fester und damit über die psychologisch wichtigen 24.000er-Marke.

Zunächst keine weiteren Rekorde in Sicht

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

DAX weiter im Seitwärtstrend

Die Hängepartie an der runden Marke von 24.000 Punkten der vergangenen Wochen und Monate dürfte sich damit fortsetzen.

Die Saison der Quartalsbilanzen konnte dem Gesamtmarkt bislang keinen entscheidenden Impuls geben, weder nach oben noch nach unten. "Der DAX bleibt weiter im Seitwärtstrend", konstatiert Analyst Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Auf kurze Sicht überwögen aber die Abwärtsrisiken.

Flut von Geschäftsberichten

Am Donnerstag dürften die Investoren weiterhin auf die Geschäftsberichte zum dritten Quartal fokussieren. Auf der Agenda stehen mit der Commerzbank, DHL Group, Zalando, Heidelberg Materials, Henkel, Rheinmetall, GEA und Continental etliche DAX-Konzerne.

