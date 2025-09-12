DAX aktuell

Nach einem schwachen Vortag agieren Anleger am Donnerstag wankelmütig. Kurzzeitig waren deutliche Gewinne zu sehen, die jedoch wieder wegschmolzen.

Der DAX präsentierte sich zum Donnerstagsstart kaum bewegt und eröffnete mit einem kleinen Plus von 0,09 Prozent mit 23.654,93 Punkten. Im weiteren Handel ging es mit dem Index in einer relativ engen Spanne auf und ab. Am Nachmittag übernahmen kurzzeitig die Bullen das Ruder, die deutlichen Gewinne konnten jedoch nicht gehalten werden. Aktuell ist das Börsenbarometer wieder der Nulllinie ganz nah.

Die 100-Tage-Linie bleibt damit aber weiter im Blick der Anleger. Sie gilt als Gradmesser für den längerfristigen Trend und liegt bei 23.817 Punkten.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

EZB-Zinsentscheid ohne größere Impulse

In unsicheren Zeiten hat die EZB die Leitzinsen im Euroraum unverändert gelassen. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins bleibt bei 2,0 Prozent. Analysten und Volkswirte hatten mit dieser Entscheidung gerechnet.

US-Inflationsdaten wie erwartet

Im Rahmen der Erwartungen blieben auch die Verbraucherpreise in den USA im August. Eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte bei der Sitzung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche gilt als sicher. Aber auch einem großen Zinsschritt von 0,50 Punkten wird mittlerweile eine gewisse Wahrscheinlichkeit beigemessen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires