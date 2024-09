DAX aktuell: DAX schließt im Plus

Index-Performance im Fokus

Der DAX verzeichnete zum Handelsende Kursanstiege.

Der DAX verbuchte im XETRA-Handel zum Handelsende Gewinne in Höhe von 1,59 Prozent auf 19.220,20 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,805 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 1,00 Prozent höher bei 19.107,86 Punkten in den Handel, nach 18.918,50 Punkten am Vortag.

Bei 19.253,07 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 19.088,42 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 2,42 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.08.2024, bewegte sich der DAX bei 18.617,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.06.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 18.155,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.09.2023, erreichte der DAX einen Stand von 15.255,87 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 14,61 Prozent. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 19.253,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.345,02 Zählern markiert.

DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Sartorius vz (+ 8,14 Prozent auf 248,30 EUR), Commerzbank (+ 6,90 Prozent auf 16,35 EUR), Siemens (+ 5,33 Prozent auf 181,74 EUR), adidas (+ 5,08 Prozent auf 233,80 EUR) und Porsche (+ 4,96 Prozent auf 71,52 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Rheinmetall (-1,61 Prozent auf 484,30 EUR), Symrise (-1,22 Prozent auf 121,95 EUR), Siemens Energy (-0,95 Prozent auf 33,35 EUR), Henkel vz (-0,80 Prozent auf 81,34 EUR) und Deutsche Börse (-0,67 Prozent auf 208,90 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 14.770.562 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 241,291 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,68 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,17 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net