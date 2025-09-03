DAX24.037 +0,6%ESt505.367 +0,3%Top 10 Crypto15,67 +2,8%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.386 +1,3%Euro1,1701 -0,1%Öl68,41 +0,4%Gold3.488 +0,3%
DAX aktuell

Kaum Bewegung: DAX dürfte erneut um die 24.000-Punkte-Marke pendeln

02.09.25 08:24 Uhr
Der DAX sprang zum Septemberstart wieder über die 24.000-Punkte-Marke. Für den Dienstag zeichnet sich eine verhaltene Tendenz ab.

Der DAX beendete den ersten Handelstag im September 0,57 Prozent höher bei 24.037,33 Punkten. Am Dienstag zeichnen sich vorbörslich kleine Abgaben ab.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

24.000-Punkte-Marke weiter im Fokus

Das Ringen um die Marke von 24.000 Punkten dürfte den DAX auch am Dienstag beschäftigen. Bereits in der Vorwoche hatte der Leitindex mehrfach an dieser psychologisch wichtigen Hürde angesetzt, und auch zum Start in den September setzte sich dieses Muster fort. "Große Impulse sind weder nach oben noch nach unten zu erwarten", schrieb am Morgen der Charttechnik-Experte Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Demnach bleibe der DAX in einer engen Seitwärtsbewegung, deren Bandbreite er am Dienstag zwischen 24.150 und 23.785 Punkten verortet. Neue Signale könnten im Tagesverlauf von den US-Börsen ausgehen, die am Montag wegen eines Feiertags geschlossen geblieben waren.

Zoll-Unsicherheit trotz Gerichtsurteil: Investoren halten sich zurück

Im Blick der Anleger steht dabei auch die Reaktion auf ein Urteil eines Berufungsgerichts in den USA. Dieses hatte Ex-Präsident Donald Trump die Kompetenz abgesprochen, unter Berufung auf ein Notstandsgesetz umfassende Zölle auf Einfuhren zu verhängen. Aktienstrategin Lori Calvasina von RBC Research erwartet kurzfristig jedoch keine deutlichen Markteffekte, da Investoren bei politischen Themen derzeit eher abwartend agierten. Mittel- bis längerfristig bleibe die Unsicherheit mit Blick auf mögliche Zölle allerdings bestehen.

Redaktion finanzen.net

