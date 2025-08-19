DAX24.302 -0,2%ESt505.431 -0,3%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow44.928 ±-0,0%Nas21.596 -0,1%Bitcoin99.576 -0,8%Euro1,1666 -0,4%Öl66,09 -0,1%Gold3.332 -0,1%
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX schließt etwas tiefer -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- UnitedHealth, Beyond Meat, Dayforce, Broadcom, Palantir, Lilium, Rüstungsaktien im Fokus
US-Steuergesetz bringt Rückenwind für grüne Energiewerte: Aktien von Vestas, SMA Solar und Nordex steigen kräftig US-Steuergesetz bringt Rückenwind für grüne Energiewerte: Aktien von Vestas, SMA Solar und Nordex steigen kräftig
Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT ziehen an: Gipfeldiplomatie sorgt für Bewegung Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT ziehen an: Gipfeldiplomatie sorgt für Bewegung
Nach Ukraine-Gipfel und vor Trump-Selenskyj-Treffen: DAX schließt niedriger

18.08.25 17:39 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an Börse Frankfurt - DAX nach ergebnislosem Ukraine-Gipfel mit Minus | finanzen.net

Der DAX startete etwas tiefer in die Woche. Die Märkte blicken gespannt auf das bevorstehende Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem ukrainischen Staatschef Selenskyj.

Indizes
DAX 40
24.302,3 PKT -57,0 PKT -0,23%
Charts|News|Analysen

Der DAX begann die Montagssitzung 0,19 Prozent niedriger bei 24.313,82 Punkten und notierte im weiteren Verlauf im Minus. Zuletzt stand ein Abschlag von 0,18 Prozent auf 24.314,77 Zähler an der Kurstafel.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

DAX-Charthürde letzte Woche verpasst

Vor dem Wochenende war der DAX erneut an seiner Charthürde um 24.500 Punkte gescheitert, nachdem die Anleger zunächst noch mit großem Optimismus in das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin gegangen waren. Letztlich war der Gipfel in Alaska ohne Äußerungen zu einem möglichen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg beendet worden.

Trump-Selenskyj-Treffen voraus

Trump empfängt nun am Montag ab 19.15 UHr MESZ den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus. Mehrere europäische Spitzenpolitiker begleiten ihn. Marktteilnehmer ordneten das Treffen zwischen den USA und Russland vom vergangenen Freitag dennoch überwiegend positiv ein und koppelten das heutige Treffen zwischen der Ukraine, den USA und den europäischen Vertretern daran, schrieb Börsenkenner Andreas Lipkow. "Es ist kein klares Ergebnis entstanden, sondern eher ein tendenzielles." Das lasse zumindest die Hoffnungen für weitere Verhandlungen in Richtung einer Waffenruhe zu.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com, thodonal88 / Shutterstock.com

