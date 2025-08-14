DAX24.072 ±-0,0%ESt505.338 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +0,6%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.213 ±-0,0%Euro1,1644 +0,2%Öl66,25 -0,7%Gold3.352 +0,2%
USA und China verlängern Pause im Zollstreit: DAX leichter -- Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet
DAX aktuell

Neue Zollfrist und US-Verbraucherpreise im Fokus: DAX reduziert Gewinnmitnahmen nach US-Inflationsdaten

12.08.25 14:53 Uhr
Die US-China-Fristverlängerung im Zollstreit mit den USA und die US-Inflationsdaten sorgen am deutschen Aktienmarkt am Dienstag für sichtlich Bewegung.

Nachdem der DAX am Dienstag mit einem Plus von 0,27 Prozent auf 24.147,01 Punkte startete, gab er seine Gewinne im Tagesverlauf wieder ab und rutschte ins Minus. Nach der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten gelang es dem deutschen Leitindex jedoch, seine Verluste wieder zu verkleinern.

DAX-Rekord

Am 10. Juli hatte der DAX bei 24.639,10 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht. Der Schlussrekord liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

USA und China verlängern Pause im Zollstreit

Während auf Signale für die US-Geldpolitik gewartet wird, begrüßen die Anleger, dass die USA und China ihre Pause im Zollstreit verlängern.

Die eigentlich vorgesehenen höheren Zölle im Handel zwischen den USA und China bleiben zunächst ausgesetzt. US-Präsident Donald Trump unterzeichnete ein Dekret, das eine weitere Verschiebung bis zum 10. November vorsieht. Die Vereinigten Staaten beabsichtigten, weiterhin Gespräche mit China zu führen, um Ungleichgewichte im Handel auszuräumen, hieß es in dem Dekret. Damit gibt es geopolitisch zunächst kein neues Störfeuer, bevor US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin am Freitag im US-Bundesstaat Alaska über eine mögliche Friedenslösung im Ukraine-Krieg verhandeln wollen.

US-Verbraucherpreise im Fokus

Der Blick der Anleger richtet sich auf die aktuellen US-Verbraucherpreise. Die Gesamtrate der Inflation fiel mit 2,7 Prozent im Jahresvergleich leicht geringer aus als erwartet. Die Kerninflation, die volatile Preise für Energie und Lebensmittel ausschließt, stieg hingegen wie prognostiziert auf 3,0 Prozent. Diese Zahlen werden von Anlegern genau geprüft, da eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed im September als wahrscheinlich gilt.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

