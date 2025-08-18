DAX24.186 +0,7%ESt505.388 +1,0%Top 10 Crypto16,74 -1,5%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin104.197 -1,1%Euro1,1701 ±-0,0%Öl65,82 +0,1%Gold3.358 +0,1%
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneins -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- thyssenkrupp mit Verlust -- Bitcoin erreicht neues Rekordhoch
Top News
DAX aktuell

Treffen zwischen Trump und Putin wirft Schatten voraus: DAX kaum verändert erwartet

14.08.25 08:19 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an Börse Frankfurt - DAX kaum bewegt erwartet - Anleger warten vor Trump-Putin-Treffen ab

Am Tag vor dem Treffen von Trump und Putin und der damit verbundenen geopolitischen Weichenstellung im Ukraine-Krieg bleiben die Anleger vorsichtig.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.185,6 PKT 160,8 PKT 0,67%
Charts|News|Analysen

Am Donnerstag wird der DAX in ersten vorbörslichen Indikationen kaum bewegt erwartet. So zeigt er sich dort zeitweise um 0,2 Prozent tiefer bei 24.137 Zählern. Zur Wochenmitte hatte er noch 0,67 Prozent stärker bei 24.185,59 Zählern geschlossen.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der DAX bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekorhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

Geopolitik verdrängt Zinssenungshoffnung

An den Finanzmärkten verstärkte sich zuletzt die Erwartung, dass eine Zinssenkung der Notenbank Fed im September als so gut wie sicher gilt. Nun rückt die Geopolitik wieder stärker in den Fokus, denn Anleger warten gebannt auf das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin, das am Freitag bevorsteht. Trump drohte dem Kremlchef mit ernsten Folgen, falls dieser sich weiterhin einem Kriegsende in der Ukraine verweigern sollte.

"Die Erwartungen sind hoch. Und die Börsen dürften bereits ein sehr positives Szenario eingepreist haben", schrieb am Morgen der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners mit Blick auf das Treffen. Wenn es auf dem Gipfel zu Fortschritten in Richtung eines Waffenstillstands kommt, erwarten die Experten der UBS, dass der Wiederaufbau der Ukraine wieder stärker als Anlegerthema in den Fokus rückt.

Bilanzsaison geht weiter

Daneben richten die Anleger ihre Aufmerksamkeit aber auch am Donnerstag weiterhin auf zahlreiche deutsche Unternehmen, die ihre Quartalsberichte und Ausblicke vorlegen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com, PhotoSTS / Shutterstock.com

