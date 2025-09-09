DAX23.744 +0,6%ESt505.339 +0,4%Top 10 Crypto15,58 -1,4%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.170 +0,3%Euro1,1731 +0,1%Öl66,65 +1,5%Gold3.613 +0,7%
DAX aktuell

Wochenauftakt an der Börse: DAX begibt sich nach jüngster Korrektur wieder in die Gewinnzone

08.09.25 10:28 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an Börse Frankfurt - DAX dürfte neuen Stabilisierungsversuch starten | finanzen.net

Zum Start in die neue Woche erholt sich der deutsche Leitindex wieder etwas von seinem jüngsten Kursrutsch und tendiert im Plus.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.743,9 PKT 146,9 PKT 0,62%
Charts|News|Analysen

Der DAX notierte zum Börsenstart am Montag 0,74 Prozent höher bei 23.771,86 Punkten und hält sich daraufhin weiter auf diesem Niveau im Plus.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

Erholung nach US-Arbeitsmarktbericht

Nach zwei schwächeren Wochen dürfte sich der deutsche Aktienmarkt am Montag nun wieder etwas erholen. Der DAX rutschte zuletzt spürbar unter die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten und näherte sich zeitweise mit knapp unter 23.500 Zählern seinem August-Tief. Auch die 100-Tage-Linie, die als Indikator für den mittelfristigen Trend gilt, wurde erstmals seit April leicht unterschritten.

Belastet wurden die Aktienmärkte am Freitag durch einen enttäuschenden US-Arbeitsmarktbericht, woraufhin die Kurse nachgaben. Angesichts der schwachen Konjunkturdaten gilt eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed Mitte September nun als sehr wahrscheinlich. Gleichzeitig mehren sich aber die Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung. Etwas abgemildert könnten diese durch die jüngste Entscheidung der OPEC+-Staaten werden, ab Oktober die Ölproduktion zu erhöhen und damit mehr Angebot auf den Markt zu bringen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, Maksim Kabakou / Shutterstock.com

DAX – Überzeugende Zwischenbilanz
