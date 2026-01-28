DAX24.894 -0,2%Est505.995 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,39 -0,5%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.402 +0,3%Euro1,1993 -0,4%Öl68,01 +0,5%Gold5.266 +1,6%
DAX-FLASH: Leitindex bleibt auf Trendsuche - Knapper Rekord im S&P 500

28.01.26 06:55 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
S&P 500
6.978,6 PKT 28,4 PKT 0,41%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte auch am Mittwoch zunächst keine klare Richtung einschlagen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 24.914 Punkte. Tags zuvor war der Index zeitweise auf 25.020 Punkte gestiegen, drehte dann aber wieder ab. Das gut zwei Wochen alte Rekordhoch von gut 25.507 Punkten scheint einstweilen in weiter Ferne.

Etwa zum europäischen Handelsende hatte es in den Vereinigten Staaten noch so ausgesehen, als ob der marktbreite S&P 500 seine Rekordjagd wieder aufnehmen kann. Nach dem knappen Höchststand von gut 6.988 Punkten fehlten jedoch die Anschlusskäufe.

Am Mittwoch dürfte in den USA im Handelsverlauf vor allem die US-Notenbank mit ihrer Zinsentscheidung die Kurse bewegen. Diese wird an diesem Mittwoch ihre Leitzinsen voraussichtlich nicht weiter senken. Im Blick stehen zudem der anstehende Führungswechsel in der US-Notenbank Fed und der starke Druck, den US-Präsident Donald Trump auf Fed-Chef Jerome Powell ausübt.

Der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 schaffte es auf ein Jahreshoch, bis zum Oktober-Rekord fehlt aber noch ein Stück. Hier stehen nach dem heutigen US-Handelsende die Zahlen von Meta (Meta Platforms (ex Facebook)), Microsoft und Tesla im Fokus./ag/zb

