DAX: Große Skepsis - zu Recht?

Der Anlageexperte ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index

Sowohl der DAX als auch die großen US-Indizes sind im Mai aus dem Tritt gekommen. Ein deutlicher Kursrückschlag hat den seit dem Jahresanfang ausgebildeten steilen Aufwärtstrend zumindest in Übersee beendet. Die Anleger haben der Bewegung ohnehin nicht besonders über den Weg getraut (was sich als positiver Kurstreiber erwiesen hat) und sind jetzt schon wieder recht skeptisch. Dieses ausgeprägte Misstrauen bietet aber eine gewisse Chance für weitere Kursgewinne.

Pessimismus als Rallychance

Die Basis der Rally in diesem Jahr war ein ausgeprägter Pessimismus der Anleger im Dezember 2018. In der Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors wurde damals ein Bärenanteil von 50,3 % gemessen - ein Mehrjahreshöchststand. Das Bild beim Börse Frankfurt Sentiment Index war nicht ganz so ausgeprägt, in der Tendenz aber ähnlich, vor allem im Segment der institutionellen Anleger. Sind aber viele Anleger negativ gestimmt, so dürften sie in der Regel schon verkauft haben. Das Überraschungspotenzial liegt dann eher auf der positiven Seite, weshalb ein ausgeprägter Pessimismus in der Regel eine aussichtsreiche Rallychance bietet.

Anleger sind nicht richtig überzeugt

Die institutionellen Anleger in Deutschland haben der Rally der letzten Monate relativ ratlos zugeschaut, das Sentiment ist verhalten geblieben. Auch in den USA ist das Bullenlager in der AAII-Umfrage angesichts der Kursgewinne nicht so stark gewachsen, wie es zu erwarten gewesen wäre, die kritische Marke von 50 % wurde nicht ansatzweise erreicht. Viele Marktteilnehmer wechselten aus dem Bärenlager in den neutralen Bereich - um nun, vor dem Hintergrund der aktuellen (eigentlich relativ moderaten) Konsolidierung gleich wieder in Pessimismus zu verfallen. In der Woche bis zum 16. Mai ist der Bärenanteil sprunghaft von 23,2 auf 39,3 % gestiegen.

Fazit zu DAX

Das geringe Vertrauen der Anleger in die positive Marktentwicklung in diesem Jahr ist angesichts der Nachrichtenlage verständlich, sollte die Indizes aber tendenziell stützen. Wir erwarten kurzfristig eher eine volatile Seitwärtsentwicklung. Sollten dann aber gute Nachrichten von der Weltkonjunktur kommen, bestehen gute Chancen für eine Fortsetzung der Rally.

Der gelernte Diplom-Kaufmann hat als wissen­schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft der RWTH Aachen gearbeitet. Seit mehr als 15 Jahren ist Steffen in der Finanzbranche aktiv, sein Schwerpunkt liegt in der Unternehmens- und Kapitalmarktanalyse. Der Analyst hat bereits zahlreiche Studien zu deutschen Nebenwerten verfasst und sich als Buchautor betätigt. Der Anlage­experte ist zudem Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 95,6% verzeichnet hat (Stand 30.04.2019).

Hinweis zu möglichen Interessenkonflikten (§34b WpHG):

Der Autor hält über eine Gesellschaft Geschäftsanteile an der Anlegerbrief Research GmbH, die ein entgeltliches Beratungsmandat für den Value-Stars-Deutschland-Index hat. Darüber hinaus können hinsichtlich der in dieser Finanzanalyse genannten Aktien grundsätzlich folgende Interessen­konflikte vorliegen (zutreffendes gefettet):

Der Autor oder ein Mitautor halten direkt oder indirekt folgende in diesem Artikel analysierte Aktien: - (keine)

Der von der Anlegerbrief Research GmbH herausgegebene Börsenbrief "Der Anlegerbrief" hält folgende in diesem Artikel analysierte Aktien in seinen Modellportfolios: -

In einem Zertifikat auf den Value-Stars-Deutschland-Index (ISIN DE000LS8VSD9) sind folgende in diesem Artikel analysierte Aktien enthalten: -

Weitere Hinweise:

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regress­ansprüche aus. Die finanzen.net GmbH unterhält geschäftliche Verbindungen zur Anlegerbrief Research GmbH, dem Berater des Referenz­portfolios, und partizipiert an den Einnahmen aus der Verwaltungs­gebühr und der erfolgs­abhängigen Gebühr des Endlos-Zertifikats auf den Value-Stars-Deutschland-Index (WKN LS8VSD).