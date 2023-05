DAX unter Druck, Deutsche Telekom mit Sondereffekt, Sixt gefragt, Walt Disney nach Zahlen schwach

Nachdem der DAX auch heute wieder eine starke Eröffnung zeigte, fiel er erneut zurück und macht diesmal nicht am Vortagestief Halt. Nach schwächeren Arbeitsmarktdaten aus den USA und den Erzeugerpreisen, die erneut Inflation aufzeigen, fiel die 15.800 und damit eine wichtige Unterstützung. Sie macht den Weg frei zur unteren Range-Kante der letzten Wochen um 15.700 Punkte, wie Ingmar Königshofen im Chart-Update zum Markt skizziert. Dafür spricht auch die Saisonalität und letztlich der Spruch mit "Sell in may...".

Positiv wurde die Deutsche Telekom nach Zahlen am Markt gewürdigt. Man schafft es, durch Sondereffekten einen starken Gewinn auszuweisen und den Schuldenberg um neun Milliarden Euro zu verringern. Woher stammen diese Sondereffekte und wie ist der Konzern im Vergleich zu den Wettbewerbern sonst aufgestellt?

Bei Walt Disney gab es nach den Quartalszahlen weiteren Druck auf die Aktie. Der Streamingdienst Disney+ ist weiterhin von der großen Profitabilität eine Ecke entfernt und Umstrukturierungen im Konzern lassen das Wachstum erst einmal langsamer angehen. Zwar performen die Themenparks weiter gut, aber mit Blick auf den Sommer wird vo einer Verlangsamung dieses Trends ausgegangen.

Weiter rund läuft es bei Sixt. Die Autovermietung gibt gestiegene Kosten direkt an Kunden weiter und kann damit weiter profitabel bleiben. Analysten würdigen dies und skizzieren trotz des guten Laufs der Aktie weiteres Potenzial auf.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

