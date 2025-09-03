DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,54 +1,0%Dow45.416 -0,5%Nas21.676 -0,2%Bitcoin94.912 -0,1%Euro1,1721 +0,6%Öl65,68 -1,8%Gold3.595 +1,4%
Aktie im Fokus

Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Abend schwächer

05.09.25 20:24 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Dell Technologies. Zuletzt fiel die Dell Technologies-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 124,88 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dell Technologies
106,52 EUR -2,18 EUR -2,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Dell Technologies befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,4 Prozent auf 124,88 USD ab. Bei 123,28 USD markierte die Dell Technologies-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 127,25 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Dell Technologies-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 291.028 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 147,66 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Dell Technologies-Aktie 18,24 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 66,26 USD ab. Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 46,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Dell Technologies-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,78 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,06 USD aus.

Dell Technologies veröffentlichte am 28.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,70 USD gegenüber 1,17 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 25,01 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 29,78 Mrd. USD ausgewiesen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,50 USD je Dell Technologies-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Dell Technologies

DatumRatingAnalyst
01.12.2023Dell Technologies BuyUBS AG
08.08.2019Dell Technologies Equal WeightBarclays Capital
20.06.2019Dell Technologies BuyDeutsche Bank AG
11.01.2019Dell Technologies Market PerformBMO Capital Markets
09.01.2019Dell Technologies OutperformWolfe Research
DatumRatingAnalyst
01.12.2023Dell Technologies BuyUBS AG
20.06.2019Dell Technologies BuyDeutsche Bank AG
11.01.2019Dell Technologies Market PerformBMO Capital Markets
09.01.2019Dell Technologies OutperformWolfe Research
28.02.2018Dell Technologies BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2019Dell Technologies Equal WeightBarclays Capital
12.07.2016EMC NeutralMizuho
01.06.2016EMC NeutralUBS AG
21.04.2016EMC HoldDeutsche Bank AG
20.04.2016EMC HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst
19.11.2012Dell sellCitigroup Corp.
19.11.2012Dell underperformCredit Suisse Group
10.10.2012Dell sellCitigroup Corp.
23.08.2012Dell underperformCredit Suisse Group
19.08.2011Dell underperformCredit Suisse Group

