'Shutdown' bleibt bestehen: DAX letztlich kaum bewegt -- US-Börsen uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Neuer Bitcoin-Rekord -- D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
Lohnt sich ein Krypto-Investment noch? Das sagen die Experten von Jefferies
Darum zeigt sich der Euro tiefer - Yen stark unter Druck
Aktienentwicklung

Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies verteuert sich am Abend

06.10.25 20:23 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies verteuert sich am Abend

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Dell Technologies. Die Dell Technologies-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,9 Prozent auf 146,22 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dell Technologies
124,20 EUR -0,74 EUR -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr stieg die Dell Technologies-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,9 Prozent auf 146,22 USD. Die Dell Technologies-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 149,28 USD. Bei 145,52 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Dell Technologies-Aktie belief sich zuletzt auf 802.224 Aktien.

Am 03.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 152,00 USD. Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 3,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,78 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,07 USD je Dell Technologies-Aktie.

Dell Technologies veröffentlichte am 28.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,70 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dell Technologies ein EPS von 1,17 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 29,94 Mrd. USD – ein Plus von 19,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dell Technologies 25,01 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Dell Technologies-Gewinn in Höhe von 9,52 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com

