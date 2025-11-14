DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,82 -4,9%Nas22.989 +0,5%Bitcoin82.313 -4,0%Euro1,1619 -0,2%Öl64,38 +2,0%Gold4.087 -2,0%
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Freitagabend freundlich

14.11.25 20:23 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Freitagabend freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Dell Technologies. Zuletzt ging es für das Dell Technologies-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 134,54 USD.

Im New York-Handel gewannen die Dell Technologies-Papiere um 20:08 Uhr 0,4 Prozent. Kurzfristig markierte die Dell Technologies-Aktie bei 137,15 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 130,60 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 440.586 Dell Technologies-Aktien.

Bei einem Wert von 167,94 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Kursplus von 24,83 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 66,26 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 50,75 Prozent könnte die Dell Technologies-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Dell Technologies-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,78 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,09 USD ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Dell Technologies am 28.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,70 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Dell Technologies 29,94 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25,01 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,53 USD je Dell Technologies-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com

