Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Dell Technologies zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 131,13 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Dell Technologies zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 131,13 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Dell Technologies-Aktie bisher bei 131,42 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 130,93 USD. Von der Dell Technologies-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 72.647 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 147,66 USD. Dieser Kurs wurde am 26.11.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Dell Technologies-Aktie liegt somit 11,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 66,26 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Dell Technologies-Aktie damit 97,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Dell Technologies-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,78 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,05 USD.

Dell Technologies ließ sich am 29.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,37 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,32 USD je Aktie erzielt worden. Dell Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,39 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22,23 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Experten gehen davon aus, dass Dell Technologies im Jahr 2026 9,40 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

