Deutsche Börse in exklusiven Übernahmegesprächen mit Allfunds
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Die Deutsche Börse befindet sich in exklusiven Gesprächen mit Allfunds Group PLC über einen möglichen Erwerb sämtlicher Aktien der Gruppe. Der Börsenbetreiber bestätigte damit jüngste Marktspekulationen.
Das unverbindliche Angebot, das derzeit diskutiert wird, sieht eine Gesamtgegenleistung von 8,80 Euro je Allfunds-Aktie vor. Diese setzt sich zusammen aus 4,30 Euro in bar und 4,30 Euro in neuen Deutsche Börse-Aktien, basierend auf dem unbeeinflussten 10-Tage-volumengewichteten Durchschnittskurs der Deutsche Börse, zuzüglich einer zulässigen Dividende für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von 0,20 Euro je Allfunds-Aktie.
Gemäß den Bedingungen des Angebots wird laut Angaben der Deutschen Börse zudem erwartet, dass die Aktionäre von Allfunds zusätzlich anteilig zum Vollzugsdatum der Transaktion eine Dividende in bar von bis zu 0,20 Euro pro Allfunds-Aktie für das Geschäftsjahr 2026 und 0,10 Euro pro Allfunds-Aktie pro Quartal im Geschäftsjahr 2027 erhalten.
Das Board von Allfunds hat einstimmig zugestimmt, dass Allfunds auf Grundlage des unverbindlichen Angebots der Deutsche Börse exklusive Gespräche eingeht.
Es wird erwartet, dass der Zusammenschluss von Deutsche Börse und Allfunds durch ein Scheme of Arrangement unter Part 26 of the UK Companies Act 2006 umgesetzt würde. Es bestehe keine Gewissheit, dass eine Transaktion zustande komme, noch hinsichtlich der Bedingungen oder des Zeitpunkts einer solchen Transaktion, so der Börsenbetreiber weiter. Eine Transaktion würde unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen stehen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mpt/mgo
(END) Dow Jones Newswires
November 27, 2025 10:59 ET (15:59 GMT)
