Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagmittag stärker

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 9,59 EUR. Bei 9,62 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,55 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.490.623 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Bei 12,36 EUR markierte der Titel am 30.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 28,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,25 EUR am 04.10.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,40 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,36 EUR.

Am 27.04.2023 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.680,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.328,00 EUR in den Büchern standen.

Am 26.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 24.07.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,00 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie in Grün: Deutsche Bank soll Liquidität in Bankenkrise aufgehübscht haben

Zahlreiche Veränderungen: Diese US-Aktien zählten im ersten Quartal 2023 zum Depot der Commerzbank

Deutsche Bank ist Kronzeugin bei Absprachen im britischen Bondmarkt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com