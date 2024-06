Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 09:07 Uhr 1,0 Prozent. Im Tageshoch stieg die Deutsche Bank-Aktie bis auf 15,40 EUR. Bei 15,33 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 508.147 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 26.04.2024 auf bis zu 17,01 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 9,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.06.2023 bei 8,90 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 72,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,663 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 16,92 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 25.04.2024. In Sachen EPS wurden 0,63 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,56 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 17,26 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,97 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2024 terminiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 23.07.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 2,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

