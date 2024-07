Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 15,63 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Deutsche Bank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 15,63 EUR ab. Die Deutsche Bank-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,63 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,89 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.711.285 Deutsche Bank-Aktien.

Am 26.04.2024 markierte das Papier bei 17,01 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 8,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 9,05 EUR fiel das Papier am 07.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 72,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,450 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,663 EUR aus. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 16,78 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 EUR gegenüber 0,56 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,26 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 13,97 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 24.07.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 23.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,19 EUR fest.

