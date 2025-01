Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagnachmittag im Minusbereich

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 16,86 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 16,86 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 16,70 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,06 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.848.820 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 16.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,31 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,67 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,52 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 31,64 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,663 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 0,450 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 20,44 EUR aus.

Am 23.10.2024 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,59 Mrd. EUR im Vergleich zu 15,24 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Deutsche Bank am 30.01.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.01.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,43 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

