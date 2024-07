Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 15,31 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 15,31 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 15,18 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,43 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.958.623 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,01 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.04.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,13 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,26 EUR am 13.07.2023. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 39,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,450 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,666 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 17,11 EUR aus.

Am 25.04.2024 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,63 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,56 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 17,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,97 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 23,52 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 24.07.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 23.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Deutsche Bank.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,25 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

