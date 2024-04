Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag im Aufwind

So bewegt sich Deutsche Bank

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 14,88 EUR nach oben.

Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 14,88 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 14,89 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,75 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.639.769 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 10.04.2024 auf bis zu 15,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 1,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,90 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 40,17 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,656 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,77 EUR.

Am 01.02.2024 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,92 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,84 Prozent auf 6.684,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.315,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 25.04.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 24.04.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,15 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

