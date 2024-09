Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich Deutsche Bank

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 14,16 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 14,16 EUR zu. Bei 14,37 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,22 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.090.746 Stück gehandelt.

Am 26.04.2024 markierte das Papier bei 17,01 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 20,19 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,44 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,665 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,45 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 24.07.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 17,23 Mrd. EUR gegenüber 14,45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Deutsche Bank am 23.10.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 29.10.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,36 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

